左手側投李景興滿壘拆彈 大專聯賽助文化搶勝

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽複賽文化大學與嘉義大學今天交手敗隊淘汰，文化9局上2分領先被嘉大攻占滿壘，文化換上左手側投李景興登板拆彈穩守，以6比4搶勝，李景興盼提升球速畢業挑戰選秀。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽文化大學與嘉義大學今天交手，8局打完文化6比3領先，9局上嘉大靠著接連安打追回1分，接著靠著觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，文化換上左手側投李景興登板，花2球抓到最後一個出局數，成功拆彈、幫助球隊守住危機。

文化大學總教練李軾揚表示，投手宋連恩身為球隊設定的終結者，但今天9局上登板有狀況，太想用力放球點跑掉，本來想讓宋連恩繼續投，但後來還是選擇換上左手側投手李景興，平時也會看日職北海道日本火腿鬥士隊同類型投手宮西尚生。

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李軾揚點出，李景興因為出手角度特別，只要狀況不要太差，他的球打者並不好掌握；李景興今天用2球投0.1局、奪下救援成功。

李景興表示，國中時因為身材不算突出，在教練建議下開始改側投方式，希望投出特色，對控球很有自信，變化球種有滑球、變速球，目前最快球速約137公里左右，希望最快球速可以提升至140公里以上，想要取得職棒入場券，速度一定要再提升。（編輯：張雅淨）1140108