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文化大學棒球隊60週年 舉辦特展回顧輝煌歷史

2025/1/9 16:51
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（中央社記者楊啟芳台北9日電）文化大學為慶祝棒球隊60週年，今天舉行「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展記者會，回顧象徵台灣棒球精神的輝煌歷程，包括多名12強好手在內，文化孕育了許多棒球好手。

文化大學棒球隊自成立以來，培育無數職棒選手與教練，此次特展將展出珍貴照片、影片與具有代表性的賽事獎盃。

文化大學校長王子奇表示，「棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵，我們不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，開創棒球運動的新篇章。」

去年底世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一榮耀，其中內野守備教練陳江和、投手黃子鵬、內野手朱育賢、潘傑楷、李凱威及外野手林安可都是文大傑出校友，以實力證明文化棒球隊是台灣棒球人才的重要搖籃。

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統一獅隊球員、世界12強國手潘傑楷也是文化大學校友，他今天本來預計要出席記者會，但臨時因家裡有事不克出席。不過潘傑楷也透過影片表達心意，「謝謝文化大學棒球隊的優良傳統成就了我，現在學弟們正在打大專聯賽，祝福學弟們發揮自己實力。」

另外，文大董事彭誠浩多年來全力推動台灣棒球運動，去年榮膺台灣棒球名人堂特別奉獻獎。王子奇表示，「彭誠浩董事是文化大學的驕傲，他的努力讓文化棒球隊累積55座冠軍金盃，並2度達成梅花旗3連霸的偉業。」（編輯：張雅淨）1140109

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