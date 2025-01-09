加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 運動

職棒退役重返業餘限額放寬 甲組社會每隊上限5人

2025/1/9 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）職棒釋出球員年輕化，盼提供年輕球員延續生涯，同時提升社會隊整體實力，業餘甲組成棒社會隊調整規定，每隊職棒退役球員限額從3人放寬至5人，取消審核後滿3個月才能出賽限制。

職棒退役球員重返業餘名額多次修正，基於維持五級棒球結構正常發展，從10名逐步縮減，2011年降至8人、2012年縮減為每隊5人、2021年起改為每隊3人為限，2022年修正規定，放寬重返業餘滿4年球員，不受名額限制。

近年職棒釋出球員越來越年輕、人數也越來越多，許多20歲出頭球員，甚至都還沒一軍出賽資歷，就面臨沒有繼續打球的機會，也讓業餘甲組社會隊職棒退役球員名額限制重新被討論。

業餘社會隊退役球員限額先前逐步縮減，考量包括怕退役球員壓縮到空間，對一開始就選擇留在業餘打拚的球員不公平，但也有贊同放寬名額的聲音，認為可提供年輕球員更多機會。台灣目前有11支業餘甲組社會成棒隊。

棒協近期開會討論通過，再次調整規定，放寬業餘社會隊每隊職棒退役球員名額增加至5人，退役滿4年的球員不受名額限制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，原本規定職棒退役球員重返業餘經過審核後3個月，才可以於棒協主棒的比賽中出賽，修正為於規定期限內審核通過、完成賽事報名程序即可出賽。

棒協秘書長林宗成接受中央社記者訪問時表示，退役球員名額限制依時空背景不同不斷修正調整，有感近年職棒釋出年輕球員越來越多，希望給他們機會延續球員生涯，此外，有感於社會隊實力有些停滯，也希望藉由具職棒資歷年輕球員加入，刺激社會隊實力提升。（編輯：龍柏安）1140109

林宗成
大巨蛋未完成公安申報 棒協：相信北市府會處理好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：