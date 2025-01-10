NBA賈蘭德轟40分擊退暴龍 騎士收12連勝

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天在主場迎戰多倫多暴龍，克服最多12分落後，靠著賈蘭德轟40分，以132比126獲勝，成為本季首支2次至少12連勝的隊伍，並在主場寫下20勝1敗成績。

騎士昨天對戰奧克拉荷馬雷霆，這場東、西區龍頭頂尖對決，騎士在斬斷雷霆15連勝後，今天繼續在主場迎戰同樣是連2天出賽的暴龍，而上一戰16投僅3中、手感不佳的密契爾（Donovan Mitchell）今天輪休。

騎士本季前兩次出戰暴龍都至少贏14分以上，今天卻打得不輕鬆，上半場結束戰成61比61平手。

暴龍第3節在布謝（Chris Boucher）、希德（Jamal Shead）聯手下，一度領先多達12分，騎士的賈蘭德（Darius Garland）隨後連得5分穩住球隊氣勢，第3節打完追成98比103。

騎士在決勝節開始不到2.5分鐘，就靠著勒佛特（Caris LeVert）跳投、取得領先，面對暴龍緊咬比分，賈蘭德在倒數39.1秒命中三分，且隨後2罰全中，鞏固領先局面，率隊豪取12連勝，穩居聯盟龍頭。

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騎士成為本季首支2次至少12連勝的隊伍，根據美國數據網站StatMuse統計，騎士隊史6度12連勝，其中2次都是出現在本季，而在主場表現更是驚人，締造傲人的20勝1敗戰績，成為繼2016年聖安東尼奧馬刺以來主場最佳勝率。

騎士賈蘭德攻下全隊最高40分，末節獨攬14分演出，更幫助球隊逆轉，莫布里（Evan Mobley）貢獻21分、11籃板。至於暴龍雖3人得分20分以上，巴恩斯（Scottie Barnes）獲得全隊最佳的24分，外加10籃板、8助攻，依舊未能扭轉局面，暴龍成為本季東區首支30敗隊伍。（編輯：管中維）1140110