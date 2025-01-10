TPBL高錦瑋為「排球少年」漫迷 秉持不放棄精神

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（中央社記者陳容琛台北10日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋甫摘下2024-25賽季的12月份MVP，他今天賽前分享很喜歡看日本知名漫畫「排球少年」，希望將角色不放棄精神帶到場上。

職業生涯第1個賽季即抱走新人王、入選年度第1隊的高錦瑋，在蔣淯安、李啟瑋相繼離隊情況下，本季扛下雲豹主控重任，而高錦瑋也用實際表現證明，尤其去年12月出賽8場，繳出平均21.1分、5.9助攻、4.6籃板、2.3抄截，攻守數據甚至不輸洋將，勇奪生涯首座單月最有價值球員（MVP）。

高錦瑋今天賽前接受中央社採訪時透露，很感謝家人、朋友陪伴自己成長，同時很榮幸與林書豪一同競爭獎項。高錦瑋提到，本季多場比賽以些微分差落敗，花了蠻多時間思考怎麼帶領球隊贏球，後來選擇主動與隊友溝通，成為12月爆發的關鍵，「練球、比賽有狀況都直接說，很開心大家都願意溝通。」

雲豹在休賽季歷經陣容變動，高錦瑋認為確實感覺不一樣，尤其少了經驗值不錯的蔣淯安、李啟瑋及洋將卡森斯（DeMarcus Cousins），只能透過其他方面加強，並自評目前身體感覺還沒達到最佳狀態。

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有趣的是，高錦瑋透露是日本知名漫畫「排球少年」的超級粉絲，因為從中看到自己的影子，「裡面有幾個角色像我一樣比較矮，可能在打球過程中遇到一些挫折，但他們都沒有放棄，這份精神很感動我，希望將這種不放棄、努力堅持的態度帶到場上。」

高錦瑋補充，有時候空閒也會重溫「排球少年」，而最喜歡的角色則是青葉城西排球部的主將及川徹，「他私底下很認真，雖然大家說他是天才選手，但他其實很努力花時間在訓練上，很喜歡他的態度。」（編輯：陳政偉）1140110