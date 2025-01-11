獅隊春訓新增室內練習轉播 體驗區球迷參與踴躍

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職統一7-ELEVEn獅第1階段春訓10日展開，為了讓球迷有機會觀看球員訓練過程，首次安排室內練習場轉播，同時延續發行One Day Pass並規劃不同體驗區，也吸引球迷踴躍排隊參加。

獅隊第一階段春訓在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場舉行，獅隊發布新聞稿表示，室內練習場在球員使用期間避免打擾到練習，未開放球迷進入，為讓球迷有機會觀看到訓練過程，首次安排室內練習場轉播，透過副球場大螢幕讓球迷能關注場中球員訓練內容，清楚了解室內練習場正在訓練的球員以及過程。

獅隊延續去年引起熱潮的One Day Pass，今年再度限量發行販售，規劃不同體驗區讓家長帶著小孩一起來球場體驗棒球，認識棒球活動，在戶外牛棚區規劃實戰球衣拍照，球迷們大排長龍，穿著球衣在投手丘上擺出帥氣姿勢。此外，在戶外打擊區安排打擊和守備體驗，同樣吸引大小球迷熱烈參與，找尋打棒球樂趣的同時，也能在寒冷天氣下活動筋骨。

One Day Pass各項體驗中，最讓球迷期待的就是參觀多功能室內練習場，特別規劃於中午休息期間開放室內練習場讓球迷參觀拍照，球迷興奮紛紛踏上投手訓練用斜板揮臂，或在打擊地墊上擺拍滑壘及打擊姿勢。

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今日春訓活動尾聲，球團安排球員擊掌會，由陳韻文、劉軒荅、劉予承、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、吳承諭、鍾允華、鄭鈞仁、尹柏淮、李嘉祥打頭陣，球迷把握難得機會近距離與球星擊掌。

獅隊領隊蘇泰安表示，今年開訓第1階段前兩週在亞太棒球場成棒副球場舉行，把握每一次經營球迷的機會，延續去年春訓活動好評再次續辦，看到許多新球迷進場體驗，排隊體驗不同棒球課程，人潮更勝去年，感受到棒球熱潮延續，期待透過每一次活動舉辦，讓民眾體驗棒球樂趣，接下來還剩下3場活動，邀請民眾踴躍進場體驗，感受職業球隊春訓的樂趣及職業球員的明星魅力。（編輯：陳政偉）1140111