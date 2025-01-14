NBA湖人末節崩盤不敵馬刺 苦吞3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）NBA湖人受洛杉磯野火肆虐影響，在歷經2場比賽延期後，今天於主場對戰由溫班亞馬領軍的馬刺，在最多領先11分情況下，卻在末節崩盤、僅得13分，以102比126輸球，苦吞3連敗。

洛杉磯湖人今天在中場休息時為名人堂球星古柏（Michael Cooper）舉辦21號球衣退役儀式，古柏的球員生涯12個球季都在湖人度過，曾幫助球隊拿下5次總冠軍，生涯曾獲選1次最佳防守球員，5度入選最佳防守陣容一隊。

受到洛杉磯野火影響，湖人過去2場比賽都順延，相隔5天今天在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，並舉辦募捐活動，以支持洛杉磯社區以及當地火災救援工作。

湖人本季平均場均命中11.9顆三分球，今天上半場就投進10顆，詹姆斯（LeBron James）、八村壘、芮維斯（Austin Reaves）各貢獻2顆，而戴維斯（Anthony Davis）則是攻下全隊最高13分，率隊取得62比53領先。

馬刺第3節展開反攻，新秀卡瑟爾（Stephon Castle）單節獨攬14分，溫班亞馬（Victor Wembanyama）更秀了一記右手大車輪灌籃，幫助球隊扳成89比89平手。

馬刺第4節一開始就靠著強生（Keldon Johnson）3分打躍居領先，隨後保羅（Chris Paul）也加入得分行列，並在末節還剩6分54秒將差距拉開至雙位數，而溫班亞馬連投帶傳持續追加分數，總算終止球隊近期3連敗。

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馬刺今天在禁區拿下66分，比湖人多26分，而全隊共3人得分20分以上，溫班亞馬、卡瑟爾、瓦塞爾（Devin Vassell）各得23分，保羅則斬獲13分、10次助攻。

湖人的戴維斯18投13中、拿下全隊最高30分，另有13籃板，詹姆斯雖獲得18分、5籃板、8助攻，但也出現7次失誤。（編輯：張雅淨）1140114