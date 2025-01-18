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林俊易印度羽賽壓軸登場 不敵印尼名將無緣4強

2025/1/18 01:00（1/18 01:23 更新）
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台灣「左手重砲」林俊易（圖）17日在超級750系列印度羽球公開賽男單8強，與印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）苦戰3局，可惜仍以20比22、21比9、10比21吞敗，無緣男單4強。（中央社檔案照片）
台灣「左手重砲」林俊易（圖）17日在超級750系列印度羽球公開賽男單8強，與印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）苦戰3局，可惜仍以20比22、21比9、10比21吞敗，無緣男單4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣羽球好手「左手重砲」林俊易今天於印度公開賽壓軸上陣，在男單8強以20比22、21比9、10比21不敵印尼名將克里斯蒂，無緣挺進4強。

世界排名15名的林俊易，今年開季首站從馬來西亞公開賽出發，16強敗給日本好手奈良岡功大後，本週轉戰世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度公開賽，今天在男單8強戰與世界排名第3的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）正面交鋒，過去雙方僅有1次對戰紀錄，當時林俊易苦戰3局吞敗。

此役林俊易在首局與克里斯蒂陷入拉鋸戰，持續緊咬比分情況下，靠著招牌殺球給予對手極大壓力，甚至一度化解4個局點，可惜仍以20比22讓出，不過林俊易立刻在次局即時調整，尤其技術暫停後不斷擴大領先幅度，順利以21比9扳平戰局。

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進入決勝第3局，林俊易在前段陷入亂流，加上網前的手感不如前兩局，導致比分迅速被拉開，雖然努力想要縮小差距，但在苦追未果的情況下，林俊易最後還是因為回擊掛網以10比21落敗，無緣擠身男單4強之列。

值得一提的是，克里斯蒂在本屆印度羽球公開賽堪稱「台灣殺手」，從首輪拍落「羽球王子」王子維，次輪又以直落二擊敗蘇力揚，如今再力退林俊易，成功取得4強門票，接下來將挑戰丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。（編輯：徐睿承）1140118

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