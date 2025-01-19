NBA柯瑞傷退 魏金斯轟31分率勇士2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）美國職籃NBA金州勇士今天主場迎戰華盛頓巫師，儘管球星柯瑞末節被巫師的普爾壓到腳踝、提前退場，勇士仍靠著魏金斯狂飆31分，以122比114勝出，收下2連勝。

勇士過去6場比賽吞下4敗，前一役才以1分差險勝明尼蘇達灰狼止敗，今天出戰聯盟墊底的巫師，近期因病和受傷缺陣3場的前鋒葛林（Draymond Green）復出後才打3分鐘，就因小腿不適退場。

2023年被勇士交易至巫師的普爾（Jordan Poole）今天對戰前東家，上半場展現得分高效率，13投7中、攻下23分，率隊取得60比53領先。

進入下半場後，勇士火力逐漸升溫，魏金斯（Andrew Wiggins）連續在外圍開火，而施洛德（Dennis Schroder）也加入得分行列，幫助球隊在第3節打完以89比87超前。

兩隊決勝節前半段持續拉鋸，勇士的柯瑞（Stephen Curry）在倒數2分57秒上籃後，隨即又飆進三分，率隊取得10分領先，面對巫師持續追分，魏金斯倒數47秒再度在外線開火，穩住領先局面，收下這一勝。

勇士魏金斯今天拿下全隊最高的31分，外加11籃板，而柯瑞雖拿到26分，但在末節還剩1分多鐘時，被普爾壓到腳踝後提前退場。

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談到葛林、柯瑞傷勢，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，葛林將進行核磁共振檢查，以確認小腿傷勢，至於柯瑞則告訴他，腳踝扭傷並不嚴重。

至於巫師輸球後吞下9連敗，普爾雖飆進8顆三分球、轟下38分，但自從來到巫師後，個人碰上前東家戰績0勝4敗。（編輯：張雅淨）1140119