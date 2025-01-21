樂天桃猿簽下新洋投波賽樂 與魔神樂完成續約

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職樂天桃猿隊為了強化洋將戰力，今天宣布簽下美國籍右投波賽樂（Beau Sulser），並與魔神樂（Marcelo Martinez）完成續約。波賽樂曾在2022年登上大聯盟，2人皆預計在農曆年後向球隊報到。

波賽樂在2017年美國職棒選秀會第10輪獲匹茲堡海盜隊指名，生涯在小聯盟出賽169場，其中60場為先發登板，戰績32勝38敗，防禦率為4.47；波賽樂2022年登上大聯盟，同年轉隊到巴爾的摩金鶯，該年總計在大聯盟出賽10場皆是後援，防禦率3.63。2023年波賽樂轉戰韓國職棒KT巫師隊。

波賽樂加入樂天桃猿後，將會定位為先發投手，桃猿球團表示，波賽樂擁有不錯的三振能力，美國職棒資歷完整也有亞洲棒球經驗，因此延攬入團，期待他加入後，能為球隊的先發輪值帶來穩定性與競爭力，幫助球隊取得佳績。

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除了補強波賽樂外，樂天桃猿球團也與魔神樂完成續約，魔神樂上季在中職出賽24場皆為先發，戰績13勝3敗，防禦率2.04，是球團倚賴的先發戰力。桃猿球團表示，順利簽回魔神樂後，為球隊投手戰力吞下定心丸。

目前樂天桃猿洋投已簽回威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂，並延攬霸鉧德（Jonathan Bermudez）、波賽樂加盟，全力備戰新球季。（編輯：方沛清）1140121