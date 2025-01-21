台鋼雄鷹邀Oisix新潟交流賽 陽岱鋼將在澄清湖亮相

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職台鋼雄鷹隊今天表示，在今年新球季開打之前，將於2月27、28日在澄清湖棒球場進行「2025港都台日親善交流戰」，邀請旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇隊來台。

台鋼雄鷹已於13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，雄鷹隊在去年秋訓、今年春訓都曾派員前往日本移地訓練，隨著春訓進行、進入實戰階段，將在2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」，邀請日本獨立聯盟Oisix新潟天鵝之皇隊來台，進行2場交流賽。

旅日好手陽岱鋼去年加盟Oisix新潟天鵝之皇，這次交流賽將是陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後、相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」戲碼。

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這2場台日親善交流戰，台鋼雄鷹隊與Oisix新潟天鵝之皇隊也有話題組合，包括「前後北海道日本火腿鬥士外野球星」陽岱鋼與王柏融、「前後『台鋼雄鷹、新潟天鵝之皇』日籍球星」投手笠原祥太郎與吉田一將。

這次交流賽由台鋼雄鷹球團與高雄市政府共同主辦，是台鋼雄鷹今年在澄清湖主場首場對外正式比賽，且是台鋼雄鷹隊成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。（編輯：張雅淨）1140121