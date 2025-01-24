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國訓協助台灣運動選手轉型 肩負體育傳承重任

2025/1/24 16:15（1/24 16:56 更新）
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國家運動訓練中心113年度運動教練職能訓練24日圓滿結訓，這次課程為期3個月，包含射箭、橄欖球等多項目，共20名退役運動選手順利完成課程，踏上運動教練新旅程。（國訓中心提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月24日
國家運動訓練中心113年度運動教練職能訓練24日圓滿結訓，這次課程為期3個月，包含射箭、橄欖球等多項目，共20名退役運動選手順利完成課程，踏上運動教練新旅程。（國訓中心提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月24日
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（中央社記者陳容琛台北24日電）國訓中心113年度運動教練職能訓練今天圓滿結訓，希望協助台灣優秀運動選手職涯轉型，肩負起體育傳承的重任，為台灣體育發展注入全新活力。

為了落實政府照顧優秀退役運動選手的體育政策，而且持續深化「選手職涯照顧」，在教育部體育署的指導下，國訓中心從109年起，已成功協助超過150名退役選手轉型為運動教練，並藉由系統性規劃課程，為退役選手的職涯發展提供有力支撐。

國訓中心運動教練職能訓練課程內容全面且專業，涵蓋運動科學、運動醫學、訓練原理、教練實務與人際互動技巧等多元主題，設計了30門專業課程，全面協助提升運動教練的專業能力與實戰經驗。

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這次課程為期3個月，包含射箭、橄欖球等多項目，共有20名退役運動選手順利完成課程，榮獲合格證書，正式踏上運動教練的新旅程。而結訓學員將分派至各地學校體育班與基層訓練站，專注於培育基礎體育人才，提升台灣基層競技實力。

角力選手張惠慈接受採訪時表示，感謝國訓中心的細心規劃，幫助她完成培訓，未能繼續貢獻所學，培育更多優秀選手。前橄欖球選手謝秉益則提到，從選手轉換為教練，已經不再是競技場上的挑戰者，而是肩負傳承使命的人，「未來我希望幫助更多年輕選手實現夢想，為台灣體育發展盡一份力。」（編輯：陳政偉）1140124

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