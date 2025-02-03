洲際棒球場整修新賽季前無法完工 中市府擬配套

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）中信兄弟隊主場台中洲際棒球場在休賽季進行廁所等整修，中職2025年例行賽3月29日起登場，中市府表示，廁所改善增建預計4月份開工，規劃採分區施工及賽事期間加強動線引導。

中華職棒2025年例行賽賽程，3月29日開幕戰將由2024年冠軍戰組合中信兄弟迎戰統一7-ELEVEn獅隊；兄弟開幕第2戰將於3月30日開打，對手為富邦悍將隊。

中信兄弟隊領隊劉志威今天表示，兄弟主場洲際棒球場休賽季整修工程，因牽扯到台中市政府合作方案、法規問題，速度上可能沒辦法像其他縣市這麼快，目前比較明確的是廁所來不及，但會有配套方案。

對此，台中市政府運動局透過文字稿指出，洲際棒球場屬於ROT（民間重建營運後移轉）案，洲際棒球場休賽季整修工程中的「球場草皮整修」與「主場球員休息室優化」等項目已完成。

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至於廁所改善及增建項目，運動局指出，預計4月份開工，市府與中信兄弟球團規劃屆時採取分區施工方式，賽事期間會有工作人員加強動線引導，不會影響到球場服務水準及球迷觀賽品質。

洲際棒球場整修改善工程，包括廁所增設、記者席及休息室、球場整體油漆與中央空調的改善等。（編輯：戴光育）1140203