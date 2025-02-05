東超盧峻翔轟33分 領航猿勝香港東方龍獅晉季後賽

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（中央社記者黎建忠桃園5日電）東亞超級籃球聯賽桃園璞園領航猿，今天在主場迎戰來訪的香港東方龍獅，靠著球隊一哥盧峻翔轟下全場最高的33分，終場率隊以87比61大勝對手，也確定搶下本季東超的4強門票。

東超聯賽（EASL）領航猿和香港龍獅在本場賽前戰績同為3勝2敗，這場殊死戰，誰贏誰就能晉級4強。

主場作戰的領航猿，首節就火力全開，在剛拿下P. LEAGUE+聯盟（PLG）1月最有價值球員盧峻翔單節11分帶動下，整節靠著6成團隊命中率打出32比7的攻勢，作客的東方龍獅單節僅投進2球外加2記罰球。

儘管第2節領航猿命中率下滑，但半場結束仍以45比29領先；第3節剩下4分13秒，東方龍獅一度追到11分差距，但隨後在丁恩迪（Amdy Dieng）2罰俱中又加上空中接力灌籃帶動下，拉出9比0攻勢，再度將優勢擴大到20分。

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第4節兩隊手感都不佳，讓領航猿穩穩收下比賽勝利，確定晉級東超4強。也是領航猿本季在PLG職籃、東超聯賽2個聯盟都闖進季後賽。

盧峻翔全場25投12中，包括5記三分球，維持住近來火燙手感，攻下全場最高的33分，替補上場不到23分鐘的丁恩迪，雖僅攻下6分，但拉下全隊最多的15個籃板，成功捍衛領航猿禁區。（編輯：李亨山）1140205