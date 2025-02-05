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東超領航猿全場高喊MVP 盧峻翔：過年苦練有成效

2025/2/5 21:47
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（中央社記者黎建忠台北5日電）東亞超級籃球聯賽今天桃園璞園領航猿在主場迎戰香港東方龍獅，盧峻翔在全場球迷高喊MVP的加油聲中拿下33分率隊獲勝，他透露，過年期間不敢鬆懈，特地加強投籃看到效果。

盧峻翔在接受媒體訪問時表示，「其實農曆年前我的狀況並不好，雖然成為PLG的三分球王，但覺得自己有點無法勝任，所以過年期間不敢鬆懈，都會找時間維持體能並且加強投籃練習，從過完年後的比賽來看，似乎有點效果。」

盧峻翔指出，「這場勝利對我們非常有幫助，開賽全隊就執行很棒的戰術，第2、3節也不像之前那樣會遇到很大的亂流，接下來4強到澳門後，對抗強度一定更強，要繼續做好準備。」

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香港東方龍獅的加拿大華裔球員楊和，過去也曾效力過高雄鋼鐵人，今天重回台灣，也對盧峻翔讚譽有加，「以前就覺得他（盧峻翔）是很棒的球員，但現在看他打球的節奏和進攻積極度，已經是另一個等級的表現了。」

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）指出，開賽盧峻翔連續命中三分球，確實對球隊氣勢很有幫助，「我不確定東超有沒有人可以守住他，但接下來4強賽事一定會被針對，也希望他能繼續成長。」（編輯：李亨山）1140205

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