味全龍公益競標 林凱威劉基鴻捐實戰球具助偏鄉棒球

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊響應公益夥伴頂新和德文教基金會的「接棒未來」棒球公益計畫，包括林凱威、李凱威、劉基鴻等球星捐出實戰用品參與公益競標，所得協助偏鄉棒球隊。

龍隊昨天發布新聞稿表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來持續支持各級棒球發展，期望打造棒球經濟生態圈。頂新和德文教基金會為了讓更多人關注偏鄉少棒隊，今年以「夢想起飛 接棒未來」熱氣球燈組為主題，參與2025台北燈節，每晚5時到10時於台北西區B7展出（中華路與漢口街口），14日晚間6時接棒未來公益大使劉基鴻也將到場。

味全龍隊響應頂新和德文教基金會的「接棒未來」棒球公益計畫，7日起至16日推出「夢想起飛 接棒未來 球具競標活動」，龍隊球星實戰用品公益競標，附有球星親筆簽名及證書，競標所得將捐贈給接棒未來計畫協助偏鄉棒球隊。

龍隊表示，味全龍不僅在球場上全力以赴，也在燈節活動期間以實際行動傳遞愛心，去年底世界12強棒球賽國手林凱威、李凱威，今年入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽球員劉基鴻，以及王維中、吳東融、林孝程、張祐嘉、林逸達、曹祐齊、張景淯等10名球員，捐出實戰球衣、打擊手套、釘鞋及球帽用品，盼能吸引更多人關注偏鄉少棒隊。

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李凱威說，這次捐出的打擊手套，陪伴他度過許多練習時光，希望這份支持的心意，能成為偏鄉少棒隊孩子們持續向前的動力。

味全龍公益競標活動進行至16日晚間7時止，競標所得扣除平台服務費後，將全數捐贈給「接棒未來」棒球公益計畫，幫助偏鄉少棒隊改善營養餐食、添購球衣球具，並提供急難救助。（編輯：張雅淨）1140209