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PGA鳳凰城公開賽 俞俊安獲第16名本季最佳

2025/2/10 12:10（2/10 13:10 更新）
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台灣男子職業高爾夫好手俞俊安（圖），在PGA鳳凰城公開賽繳出好表現獲得本季最佳的第16名。（中央社檔案照片）
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安（圖），在PGA鳳凰城公開賽繳出好表現獲得本季最佳的第16名。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA鳳凰城公開賽最終回合，以4博蒂、0柏忌的完美表現繳出67桿，並以4天低於標準11桿的273桿、並列第16名作收，寫下今年賽季最佳排名。

俞俊安在2025年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）賽季已打了第5場，其中3場順利晉級，並以這次鳳凰城公開賽排名最佳。

俞俊安在前3回合依序繳出71、67、68桿，進入今天的最終回合，他靠著出色的鐵桿，繳出83.3%的標準桿上果嶺率，順利在前9洞就抓下3博蒂。

只可惜轉場後，俞俊安沒能再接再厲，僅在標準5桿的第15洞再進帳1博蒂，不過他全場表現穩健，在壓力極大的最終回合都沒有發生失誤吞柏忌，表現可圈可點。

至於另一參賽的台灣好手潘政琮，今天抓4博蒂、吞4柏忌，另外獵1鷹，並以4回合低於標準4桿的280桿、並列第57名作收。

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從第10洞出發的潘政琮，前9洞繳出34桿，轉場後在球場的第3洞、距離572碼，潘政琮開球後，第2桿剩下255碼，他直接攻上果嶺，接著推進28呎的長推桿精彩獵鷹。

台灣女子選手同樣也展開拚戰，徐薇淩在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）創建者盃最終回合繳出72桿，以4天低於標準1桿的283桿，獲得並列第48名，小賺6919美元（約新台幣23萬元），這也是徐薇淩今年在LPGA的首戰。（編輯：張雅淨）1140210

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