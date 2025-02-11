亞洲自由車公路錦標賽 馮俊凱摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）2025年亞洲自由車公路錦標賽在泰國舉行，台灣選手馮俊凱今天在男子菁英組個人計時項目，以51分14秒271摘銅，這也是台灣隊本屆首面獎牌。

這次參賽20名選手中，不乏現役一、二級車手，而馮俊凱成績僅次於2名擁有一級資歷的哈薩克好手，分別為費德洛夫（Yevgeniy Fedorov）49分12秒419、格魯茲傑夫（Dmitriy Gruzdev）50分25秒454。

馮俊凱透過經紀公司表示，「很開心能有這樣的成績，雖然場上這些對手都來頭不小，但我還是專注在自己身上，盡可能調整到最好的狀態」。

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馮俊凱透露，他是以去年全國錦標賽的經驗，以每週1次的方式，熟悉在計時車上騎乘的感覺，賽前也提早到場上繞了1圈，一切都和預想差不多，「雖然在環型賽道上風向會變，但風沒有亂吹，情況還算是很好掌握」。

收下這面銅牌後，馮俊凱除了感謝台灣隊隊職員外，特別提到能夠登上頒獎台的關鍵，他表示，「阿坤（楊振坤）和金哥（劉金峯）用自己的時間，協助我做計時賽的準備，他們對我這次的備戰幫助很大」。（編輯：方沛清）1140211