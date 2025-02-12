定向越野全中錦將至 金門代表出爐盼爭國手資格

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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）第17屆定向越野全中錦將在3月登場，金門定向越野委員會總幹事張宏彬表示，此次賽事也是全國排名賽，金門選手卓佳賞、洪雅琳、翁凱賢等都有機會取得佳績，爭取國手資格。

第17屆全國中等學校定向越野錦標賽將於3月在台南登場，金門體育會定向越野委員會9日舉行金門縣選手選拔賽，選出國小、國中、高中男女組別共30名選手參賽。

張宏彬今天接受中央社記者採訪表示，即將登場的定向越野全中錦同時是全國排名賽，將是爭取8月到日本參加亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽國手資格的賽事之一。

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張宏彬表示，金門學生選手近年在定向越野收獲不少成績，包括此次獲選代表隊、今年國二的卓佳賞，在去年第16屆賽事以國一年紀挑戰男子菁英組，也就是不限年齡組別中爆冷奪冠；今年高二的洪雅琳於去年泰國舉行的亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，在接力賽女子18歲組中奪銅，今年2人也都有望拿下國手資格赴日參賽。

張宏彬也說，在台灣選手可以透過參加各縣市舉行賽事磨練技術，但金門如要到台灣參賽成本太高，因此在3月比賽前已規劃密集培訓，讓過去經驗較少選手能加緊練習，「像今年代表隊中的翁凱賢經過培訓後，很看好他能在這次賽事拿下好成績，進一步爭取國手資格。」（編輯：謝雅竹）1140212