徐翔聖預計13日台韓熱身賽登板 久違實戰面對打者

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）年僅19歲的旅日好手徐翔聖這次入選世界棒球經典賽資格賽台灣隊，已在9日報到加入集訓，預計明天自辦熱身賽登板，他今天表示，很久沒有實戰對到打者，想看看自己表現如何。

這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊名單中，有8名旅外投手，其中日職養樂多燕子隊投手徐翔聖在9日向台灣隊報到。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，明天與韓職樂天巨人的自辦熱身賽徐翔聖預計會登板，這次角色以中繼、後援為主。

談到目前調整狀況，徐翔聖今天表示，因為很久沒有對到打者了，就順順地找感覺。雖然徐翔聖在日本沒有擔任過正職中繼，不過也有投過短局數，他強調並不會太陌生，至於先發與中繼的調整節奏，「多少有不一樣，但還好，做平常做的事情就好。」

去年季中加入養樂多隊後，徐翔聖指出，雖然有實戰登板過，不過主要是把體力、身體素質練起來，不是為了比賽做調整，因此現在還沒在比賽中遇到什麼課題。而這次資格賽要面對高強度賽事，徐翔聖說：「想要看看經過這麼長時間沒有實戰，自己表現會如何。」

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在向台灣隊報到前，徐翔聖提到，養樂多隊的教練除了叮嚀他不要受傷，「他們也說這會是很好的經驗，可以跟這邊的學長多學習，回去再跟他們分享。」徐翔聖也說，台灣隊的學長們人都很好，不會太擔心。

徐翔聖是台日混血、媽媽為日本人，他表示，這次入選台灣隊，媽媽很開心地幫他加油，明天也會到大巨蛋看他比賽。（編輯：龍柏安）1140212