NBA莫瑞轟生涯新高55分 明星賽前金塊8連勝

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（中央社記者黎建忠台北13日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著莫瑞轟下生涯新高的55分，加上約基奇挹注本季第25次大三元，終場就以132比121擊退波特蘭拓荒者，收下週末明星賽前的8連勝。

金塊今天主場迎戰實力略遜一籌的拓荒者，首節就以40比27領先，半場結束更將差距擴大到75比56，靠著約基奇（Nikola Jokic）和莫瑞（Jamal Murray）的穩定發揮，早早把比賽定調。

莫瑞全場出賽42分鐘，共計36投20中，包括15投7中的三分球，順利轟下生涯新高的55分。

在莫瑞的8個賽季生涯裡，共4次單場攻下50分以上，前3次剛好都是50分，包括2019-20的泡泡園區賽季季後賽首輪對猶他爵士，就曾在1週內上演2次單場50分美技，第3次則是2020-21賽季對克里夫蘭騎士。

根據美國媒體ESPN報導，莫瑞單場55分是金塊球隊史上單場第3高的得分紀錄，前2名分別為1978年4月，湯普森（David Thompson）曾攻下的73分，以及去年12月，約基奇曾攻下56分。

莫瑞賽後興奮表示，「能夠打出這種比賽實在很令人興奮，我有著全天下最棒的球迷和粉絲，我還能多要求些什麼呢？」

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約基奇攻下26分、15籃板、10助攻，完成本季第25次大三元，賽前他也發送個人的搖頭娃娃給現場觀眾，開心分享今晚球團舉辦的塞爾維亞文化之夜。

根據美國媒體StatMuse統計，全聯盟除了約基奇以外，其餘球員僅洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）完成10次大三元、達到雙位數場次。（編輯：張雅淨）1140213