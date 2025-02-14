加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

羽球亞團賽 台灣不敵印尼無緣4強

2025/2/14 20:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）2025亞洲羽球混合團體錦標賽8強賽今天登場，台灣隊迎戰印尼，前2點與對手激戰3局都未能拿下，第3點宋碩芸以直落2敗給瓦爾達妮，台灣隊以0比3落敗，無緣4強。

2025亞洲羽球混合團體錦標賽在中國青島舉行，賽事採5點3勝制，台灣分組賽首戰以4比1擊敗新加坡後，第2戰以2比3敗給尋求3連霸的中國，以分組第2晉級，繼2017年、2019年後再度躋身8強，追平隊史最佳成績。

台灣隊今天出戰印尼，打頭陣的混雙組合楊博軒與胡綾芳先盛後衰，以21比16、16比21、19比21輸給印尼組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）與拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。

男單世界排名第24李佳豪把關台灣隊第2點，面對排名第43、世青賽金牌得主法漢（Alwi Farhan），浪費開賽7比4領先機會，以16比21將首局拱手讓人，

google news透過 Google News追蹤中央社

李佳豪次局克服2比8落後，以23比21扳回一城。可惜決勝局未能延續這股氣勢，以11比21敗下陣來。

背水一戰的台灣隊，第3點派出宋碩芸，對戰去年台北公開賽曾擊敗台灣天后戴資穎的瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），最終以8比21、15比21落敗。（編輯）1140214

#台灣隊
#李佳豪
#胡綾芳
#新加坡
#宋碩芸
#瓦爾達妮
宋碩芸
印尼羽球大師賽 宋碩芸、許玟琪雙雙止步4強印尼羽球大師賽 許玟琪、宋碩芸前進女單4強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：