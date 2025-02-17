勇士隊葛林批新秀不該打NBA全明星賽 姚明、葛里芬等45人曾入選

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（中央社記者黎建忠台北17日電）美國職籃NBA全明星賽今天在許多爭議聲中落幕，其中金州勇士前鋒葛林痛批「新秀根本不該出現在全明星賽場上」引發討論。事實上，在NBA史上共有45名球員在新秀年就入選全明星賽。

2025年NBA全明星賽改成「迷你錦標賽」方式進行，共有4隊爭冠，其中1隊是新秀挑戰賽的冠軍球隊。這也讓葛林（Draymond Green）在直播電視上狠狠痛批，新秀球員根本不該踏上全明星舞台。

葛林在美國媒體TNT的直播節目中提到，「現在因為收視率下滑、比賽內容不好看，就把新秀球員拉到全明星賽？我自己當年付出多少努力，才獲得參加全明星賽的機會，現在這樣做一點都不合理。」

效力於密爾瓦基公鹿隊的明星後衛里拉德（Damian Lillard）也提出建言：「明星賽應該回歸東、西區對抗形式比較好，若要以現在這種形式繼續的話，那第4隊應該用明星賽遺珠隊，而非新秀冠軍隊。」

根據NBA官網報導，在NBA史上共有45名球員在新秀年就躍上全明星賽的大舞台，不過從2000年以後僅2人。

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最近的一次，就是2011年的葛里芬（Blake Griffin），他在2009年被洛杉磯快艇選上，之後因為膝傷整季報銷，直到2010-11賽季才正式完成菜鳥球季，而他就靠著勁爆體能及平均得分20分以上的成績，入選全明星賽。

再來就是2003年的中國「移動長城」姚明，儘管他在菜鳥年平均僅繳出13.5分、8.2籃板，但仍靠著廣大的中國球迷投票，如願在新人球季就擠進全明星賽。（編輯：張雅淨）1140217