UBA佛光前進小巨蛋 4強門票上演3搶2

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（中央社記者黃巧雯新北19日電）佛光大學今天在大專籃球聯賽（UBA）女一級6強複賽，儘管以74比91不敵文化大學，但經比較對戰，確定提前晉級4強，剩下2張門票形成中信學院、世新大學、台師大「3搶2」局面。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女一級6強複賽在板橋體育館舉行，文化首節以24比18領先，而「得分后」王玥媞就獨攬14分，次節將分數拉開至47比32，下半場靠著鄭慧慈攻守兩端強勢演出，順利收下4連勝，也是唯一複賽維持不敗的隊伍。

佛光雖然輸球，戰績2勝2敗，但靠著稍早世新扳倒美和科大，因美和吞下5連敗後，提前無緣4強，經比較對戰（複賽贏世新、台灣師範大學）後，佛光跟上文化腳步，成為第2支跨進台北小巨蛋4強決賽的隊伍。

佛光總教練楊淑淨接受中央社訪問時表示，相較於以往，今年複賽有掌握到幾場關鍵對戰，走得相對順利，她開玩笑說，以往對手都沒得挑，今年原本想試試看，「但今年戰況撲朔迷離，現在連對手是誰都還不知道，只知道文化可能是分組第1。」

楊淑淨強調，明天對戰美和仍會全力以赴，「不管怎麼樣，都不要落到第4種子，因為文化真的比較不好打。」

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另一場中信與台師大之戰，中信上半場29比24領先，卻在第3節翻盤，最終以52比59落敗。

今天賽程結束後，除提前晉級的文化、佛光外，中信、世新、台師大都是2勝2敗，3隊將爭搶最後2席4強門票，世新明天將與台師大正面交鋒，壓軸由文化與中信交手。（編輯：龍柏安）1140219