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台灣男籃征戰亞洲盃資格賽 全數簽署參賽協議

2025/2/20 19:47
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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽迎戰菲律賓，籃協副秘書長張承中賽前接受媒體聯訪時透露，這次參與集訓16名球員皆簽署參賽協議，堪稱一大突破。

亞洲盃男籃資格賽台灣隊今天晚上7時在台北和平籃球館迎戰菲律賓，接著23日客場出戰香港，爭取以第3名之姿角逐「6搶4」外卡賽，這次由旅外名將劉錚、林庭謙擔任隊長、副隊長，期盼捍衛主場。

中華民國籃球協會副秘書長張承中賽前接受媒體聯訪時指出，這次參與集訓的16名球員皆與籃協簽署參賽協議，加上住宿打破兩人一間的傳統，成功做到一人一間，搭機也靠著努力自籌資源達成全體商務艙，堪稱一大突破。

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針對失能險部分，同樣維持有繳交薪資合約的球員能獲得最高理賠上限新台幣50萬元，而沒有繳交薪資合約的球員，體育署也會協助將理賠金補足至相同額度。

另外，若台灣隊如願挺進外卡賽，籃協有意爭取主辦權，張承中透露，地點將鎖定天母體育館，同時也已知會國際籃球總會（FIBA），最快在2月26日就能得知能否主辦。（編輯：龍柏安）1140220

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