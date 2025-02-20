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盧峻翔飆進致勝三分 興奮比手錶手勢與球迷互動

2025/2/20 22:58（2/20 23:11 更新）
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亞洲盃男籃資格賽第3階段賽事20日晚間在台北和平籃球館由台灣隊交手菲律賓隊，台灣陣中盧峻翔（持球者）在終場前49秒飆進致勝三分球，助隊成功捍衛主場。（籃協提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月20日
亞洲盃男籃資格賽第3階段賽事20日晚間在台北和平籃球館由台灣隊交手菲律賓隊，台灣陣中盧峻翔（持球者）在終場前49秒飆進致勝三分球，助隊成功捍衛主場。（籃協提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月20日
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（中央社記者陳容琛台北20日電）靠著盧峻翔終場前的致勝三分彈，台灣男籃今天在亞洲盃資格賽以91比84擊敗菲律賓，當下盧峻翔還興奮比出「手錶」慶祝手勢與球迷互動。

日前作客菲律賓遭到痛宰的台灣隊，今天在主場和平籃球館再度過招強敵菲律賓，卻打出完全不同的球風，從開局即展現強烈的求勝心態，甚至一度手握雙位數領先，最後更克服第4節遭到逆轉劣勢，摘下睽違9年在國際賽對戰菲律賓的勝利。

此役盧峻翔貢獻全隊次高18分，包含4記三分彈，尤其終場前49秒還飆進致勝三分，當下他興奮比出「手錶」慶祝手勢，讓全場球迷陷入沸騰，盧峻翔賽後接受中央社提問時表示，「在國際賽這麼緊張氛圍下，觀眾看得很熱鬧，不想表現得太嚴肅，希望跟他們一起互動」。

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盧峻翔透露，自己一直很努力，透過這場勝利也得到更多信心，期盼未來還有機會披上國家隊戰袍，「今天現場來了很多球迷，大家都知道最近籃球圈輿論風波有點多，所以想把勝利回饋給球迷，我們會做好本分、持續努力」。

賽前想很多、擔心會打不好，不過隨著球員進場後，盧峻翔告訴自己只能全力以赴，從防守做起，慢慢找到節奏，並試著享受與球迷一起鼓譟的感動，「我的國際經驗沒有這麼多，以前沒有這麼好的條件旅外，但當然想要持續精進自己，未來朝更高層級挑戰」。（編輯：方沛清）1140220

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