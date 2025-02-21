西班牙中心棒次攻勢串連 經典賽資格賽3局上台灣0比4落後

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊擋不住西班牙隊中心棒次，4棒烏茲塔利茲連2打席敲出二壘打，西班牙隊3局上靠著5棒艾斯特拉達適時安打再添2分，3局上打完台灣0比4落後。

經典賽資格賽台灣隊今天首戰與西班牙隊交手，西班牙隊1局上靠著中心棒次第4棒烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）敲出二壘打先馳得點，艾斯特拉達（Rusber Estrada）安打添分；3局上恩卡納西昂（Wander Encarnacion）敲安，烏茲塔利茲二壘打推進，艾斯特拉達適時安打再添2分。（編輯：戴光育）1140221