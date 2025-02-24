味全龍在沖繩與火腿隊打熱身賽 李凱威敲雙安

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒味全龍隊今天在日本沖繩名護市營棒球場出戰北海道日本火腿鬥士隊，為新球季備戰，由曹祐齊擔任先發投手、失掉4分；打者部分，李凱威敲出2支安打，並選到2次保送。

味全龍球團發布新聞稿表示，這場比賽不僅是味全龍首次踏上海外征戰的重要里程碑，同時也是春訓階段關鍵的實戰測試。雖然最終未能奪勝，龍隊表示，球隊仍期待透過這次與日職強隊的交手，提升球員競技狀態，為新球季做好萬全準備。

打線方面，味全龍於第6局找到突破口，代跑拿莫．伊漾先趁著投手犯規攻占上得點圈，並靠著張政禹的適時安打跑回全隊首分；第7局王順和、郭天信連續安打，李凱威選到保送攻占滿壘，靠著吉力吉撈．鞏冠的內野滾地球與劉時豪的適時安打再添2分。

9局上林智勝代打敲出安打，龍隊一度攻占得點圈，但最終沒能再添攻勢。此役李凱威單場2打數2安打、並選到2次保送，表現最為亮眼。李凱威表示：「今天雖然球隊總共打出了10幾支安打，很可惜沒有串聯起來，不過這也是我們學習的好機會。」

今天比賽吸引不少球迷進場觀戰，甚至有死忠龍迷特地飛來沖繩應援，讓李凱威相當感動，「有看到許多龍迷來到現場，非常感謝他們的支持。」

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此戰味全龍隊先發投手曹祐齊於首局遭遇亂流失4分，之後投手群輪番上陣，吳俊杰、王維中、郭郁政、陳禹勳及林逸達等接力登板，其中陳禹勳、林逸達各投1局無失分。

味全龍以3比12落敗。（編輯：管中維）1140224