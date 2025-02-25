加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽
首頁 / 運動

UBA陳威宇飆29分 健行擊敗黎明收4連勝

2025/2/25 22:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強複賽，靠著陳威宇飆進7顆三分球、攻下29分，雙創個人新高，率隊以87比75擊敗黎明學院，收下4連勝，距離4強只差1勝。

陳威宇來自田徑世家，原本是跳高選手，大學才接受籃球正規訓練，本季從中信學院轉學至健行科大。

陳威宇昨天對戰輔大，單場飆進5顆三分球。今天對戰黎明學院，火力繼續升級，外線15投7中，拿下29分，兩項都是個人新高，加上隊友徐宏瑋貢獻17分，幫助健行在複賽連勝場次推進至4場。

健行總教練劉孟竹接受媒體聯訪時表示，身高195公分陳威宇儘管籃球路起步較晚，但擁有不錯身材條件，加上與前健行射手朱雲豪一樣，具備投大號三分球的能力，未來若能再突破，他看好將成為職業隊、甚至國家隊的可用之兵。

另一場8強複賽，尋求5連霸的政大出戰國立體大，整體投籃命中率41.1%，靠著穩定的火力來源，以84比50贏得勝利，複賽4戰全勝，跨季45連勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天賽事告一段落後，政大、健行複賽同為4連勝並列領先，距離4強只差一步；輔仁大學、台灣師範大學皆3勝1敗；虎尾科大、台灣藝術大學各1勝3敗；黎明學院、國立體大1勝難求，吞下4連敗。

UBA男子組8強複賽前4天賽程在板橋體育館進行，接下來將休兵2天，28日將移師新竹市立體育館。（編輯：戴光育）1140225

陳威宇
UBA健行擊敗輔大 8強複賽收3連勝UBA劉丞勳轟本季新高32分 健行勇奪3連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：