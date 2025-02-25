UBA陳威宇飆29分 健行擊敗黎明收4連勝

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強複賽，靠著陳威宇飆進7顆三分球、攻下29分，雙創個人新高，率隊以87比75擊敗黎明學院，收下4連勝，距離4強只差1勝。

陳威宇來自田徑世家，原本是跳高選手，大學才接受籃球正規訓練，本季從中信學院轉學至健行科大。

陳威宇昨天對戰輔大，單場飆進5顆三分球。今天對戰黎明學院，火力繼續升級，外線15投7中，拿下29分，兩項都是個人新高，加上隊友徐宏瑋貢獻17分，幫助健行在複賽連勝場次推進至4場。

健行總教練劉孟竹接受媒體聯訪時表示，身高195公分陳威宇儘管籃球路起步較晚，但擁有不錯身材條件，加上與前健行射手朱雲豪一樣，具備投大號三分球的能力，未來若能再突破，他看好將成為職業隊、甚至國家隊的可用之兵。

另一場8強複賽，尋求5連霸的政大出戰國立體大，整體投籃命中率41.1%，靠著穩定的火力來源，以84比50贏得勝利，複賽4戰全勝，跨季45連勝。

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今天賽事告一段落後，政大、健行複賽同為4連勝並列領先，距離4強只差一步；輔仁大學、台灣師範大學皆3勝1敗；虎尾科大、台灣藝術大學各1勝3敗；黎明學院、國立體大1勝難求，吞下4連敗。

UBA男子組8強複賽前4天賽程在板橋體育館進行，接下來將休兵2天，28日將移師新竹市立體育館。（編輯：戴光育）1140225