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張乙安高中木棒聯賽完封勝 激起想拚國手企圖

2025/2/27 13:04（2/27 14:01 更新）
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113學年度高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安（圖）27日扛起4強先發重責，7局好投，完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年2月27日
113學年度高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安（圖）27日扛起4強先發重責，7局好投，完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年2月27日
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安今天4強扛起先發重責，7局好投完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰，與東體青棒國手陳世展同場先發，張乙安也表示，激起想要拚國家隊的企圖。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強今天在嘉義市立棒球場舉行，穀保家商先發投手張乙安首局連飆3次三振，直到2局1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，3到5局沒再讓對手踏上壘包，6局雖再被敲出安打，也力守不失分。

張乙安先發完投7局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，完封幫助球隊搶下重要一勝。

穀保總教練鄭志強表示，張乙安從第1階段到第4階段，投球表現都很穩定，投球局數可以拉長，控球和變化球的控制能力佳、球感很好，但今天比賽過程中也有遇到太想要三振打者導致球路偏高，這部分還可以再修正。

張乙安表示，扛這場比賽先發，昨天有先做功課，觀察東體哪幾個棒次比較會打，今天變速、指叉球的狀況不錯，比賽過程中有幾局重心有點偏高，教練團也一直提醒把球丟進好球帶，讓守備幫忙就好。

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張乙安提到，此次木棒聯賽每個階段幾乎都有投一場先發，都有幫助球隊拿下勝利，4強很關鍵，想要贏的心態更強烈。

同場先發的台東體中下勾投手陳世展是去年亞洲青棒錦標賽國手，張乙安坦言，更激起想要拚青棒國手的企圖。（編輯：張雅淨）1140227

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