TLPGA鴻海女子高球賽 徐薇淩首日68桿並列第2

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（中央社記者黎建忠台北27日電）總獎金150萬美元的TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽，今天在東方球場舉行首回合。地主好手、美巡戰將徐薇淩抓6博蒂、吞2柏忌繳出68桿暫並列第2，僅落後領先者2桿。

徐薇淩2週前才遠赴沙烏地阿拉伯征戰歐巡賽，當時獲得並列第47名的成績；本週參加台灣職業女子高爾夫協會（TLPGA）單獨認證的鴻海女子高球賽，首回合和韓國高知佑、日本藤田幸希同組從第1洞出發。

徐薇淩下場就展現好手感，前5洞抓了4博蒂，直接衝上領先榜首，只可惜後續在第6、9洞吞柏忌，幸好她隨即穩住陣腳，轉場後又在第13、14連抓博蒂，完美收工。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，今天因為濃霧延後3小時開打，但等待的時間熱身做得蠻不錯，所以一下場狀況就蠻好的，加上前幾洞距離比較短，第2桿都在短鐵桿的範圍內，所以比較好抓博蒂。

徐薇淩指出，打練習賽的時候就知道本週球場設置距離很遠，所以不可能每一洞都有抓博蒂的機會，「所以我後面幾個比較遠的洞，就是保持耐心穩紮穩打，不要太躁進」。

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2週前徐薇淩到沙烏地阿拉伯參賽，沒想到最後1天竟然落枕，她回台後的第1週幾乎都在休息、復健治療頸部。

主戰場都在美國LPGA的徐薇淩，難得回台參賽都有出色表現，去年底12月24日的TLPGA年度封關戰-台灣大哥大女子公開賽，就是由徐薇淩以4天212桿封后。（編輯：管中維）1140227