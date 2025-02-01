台灣男女高壇攀高峰 美巡、日巡百花齊放看今年

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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣高壇今年堪稱百花齊放，除了一直站穩男、女美巡賽的潘政琮、俞俊安、錢珮芸、徐薇淩外，包括女子日巡賽、LIV聯賽都可以在新賽季看到台灣球員身影。

台灣女子高爾夫好手徐薇淩，在2021年5月拿到生涯首座LPGA冠軍盃，成為台灣女子高壇第6人，儘管接下來3年沒能再嘗封后滋味，但去年從下半年起，成績有逐漸爬升的趨勢。

徐薇淩在巴黎奧運獲得女子高爾夫第8名，寫下台灣史上最佳成績，接著在10月的LPGA馬來西亞高球賽，不但出現生涯首度一桿進洞，最終也以並列第6的佳績作收。

徐薇淩在接受中央社訪問時表示，休兵期間會努力增加肌肉，希望新的賽季開球距離可以更遠一些，這樣第2桿就可以選用小號一點的鐵桿，增加更多抓博蒂的機會。

除了徐薇淩外，錢珮芸更是站穩台灣一姐的地位，新賽季同樣備受期待。

男子美巡賽同樣可期待，去年10月俞俊安獲得PGA桑德斯農場錦標賽冠軍，攜手和潘政琮站穩美巡賽腳步。俞俊安說：「新賽季會先努力保持健康，並且試著讓自己在每場比賽都保有爭冠契機。」

生涯也拿過1場美巡賽冠軍的潘政琮，近年除致力幫助後起之秀前往美國就學、比賽外，自己也順利保住美巡賽資格，他笑說：「沒想到轉眼間自己好像也變成美巡賽老人了，但這是我喜歡的工作、喜歡的事情，會努力堅持下去。」

台灣高球小將吳佳晏去年是她日巡賽的菜鳥球季，卻不見生澀，不但闖進年終大賽，也順利保住今年全卡的會員參賽資格；另外蔡佩穎則是通過資格考試，同樣獲得今年上半年的參賽機會。

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至於台灣較為陌生的LIV高爾夫聯賽，台灣男子好手李玠柏同樣通過資格賽測試，搶下唯一的入場券，今年也將挑戰獎金超高的LIV高爾夫聯賽。

李玠柏表示，這是一個全新的感受、全新的賽制，「我想一定需要一些時間來適應，但希望成為台灣的第1人後，表現也不能讓台灣球迷失望。」（編輯：龍柏安）1140201