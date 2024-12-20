TLPGA台灣大哥大公開賽 徐薇淩封關奪冠

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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在TLPGA台灣大哥大女子公開賽最終回合，繳出無失誤的69桿，並以3天低於標準4桿的212桿奪冠，收下豐厚的新台幣150萬元年終大獎。

徐薇淩也是繼2021年後再度拿下這場台灣職業女子高爾夫協會（TLPGA）封關大戰的冠軍。

徐薇淩今天打完前9洞就已經取得領先，轉場後在第16、17洞又連續抓博蒂，提前奠定勝基。

開心拿下冠軍的徐薇淩，在接受中央社記者訪問時表示，與其說是今年的Happy Ending，倒不如說是過去這2、3年來的一個轉運，「這幾年其實我也有幾場比賽打得不錯，但總是和冠軍擦身而過，每次都會有一些遺憾的想法，但今天這場冠軍就是紮紮實實拿下，感覺非常棒」。

徐薇淩笑說，其實昨晚睡前還有點焦慮及緊張，除了是自己贊助商辦的比賽外，也很想要在台灣拿下冠軍，「最後我還是跟自己說，把能做到的部分做到最好就夠了，能否奪冠就順其自然」。

2021年徐薇淩參加東京奧運，也拿下當年的台灣大哥大公開賽冠軍；2024年徐薇淩同樣打完巴黎奧運，又拿下台灣大哥大公開賽冠軍，她開玩笑說：「希望不要等到2028年才能再拿這場比賽的冠軍。」

結束今年的最後1場比賽，徐薇淩笑稱自己要進入「冬眠期」好好休息一下，「我明年的首場比賽，應該就是2月初的LPGA賽事。」（編輯：管中維）1131220