台灣大哥大高球賽18日開打 徐薇淩領銜捍衛主場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）2024台灣大哥大女子高球公開賽總獎金新台幣800萬元創新高，明天將在彰化台豐高爾夫俱樂部登場，旅美高球好手徐薇淩將攜手李旻、錢珮芸等人捍衛主場。

台巡年終封關大賽台灣大哥大女子公開賽明天起至20日在彰化台豐高爾夫俱樂部舉行，今天舉辦賽前記者會以及職業業餘配對賽，台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞受邀出席開球儀式。

主辦單位發布新聞稿表示，今年賽事總獎金從去年新台幣500萬元提升至800萬元，共吸引102名好手參賽，其中外籍選手就占38人，也是近5年來新高。

台灣選手將由曾在2021年奪冠的徐薇淩領銜出擊，徐薇淩今年征戰巴黎奧運，第2次奧運之旅以第8名作收，締造台灣女子高球新紀錄。

不僅如此，徐薇淩今年在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）賽場，有3場比賽打進前十名，包括10月底在馬來亞銀行錦標賽第4回合職業生涯首次一桿進洞，最後並列第6名。

徐薇淩表示，今年雖然沒有達到自己的目標，但也順利拿到明年的全卡資格，「成績除外，很喜歡每一場面對比賽的態度，也許年初總是漂浮不定，但很慶幸我把握了每一次學習的機會。」

主辦單位指出，賽事至今共誕生7位冠軍，尚無選手能衛冕成功或多次奪冠，今年集結李旻、林子麒、錢珮芸、徐薇淩與洪玉霖共5位歷屆冠軍，將挑戰賽史紀錄。（編輯：李亨山）1131217