LPGA TOTO日本菁英賽 徐薇淩次回繳71桿並列第43

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（中央社記者黎建忠台北1日電）LPGA TOTO日本菁英賽今天進行第2回合，台灣好手徐薇淩表現平平，抓2博蒂、吞1柏忌繳出71桿，並以2天低於標準3桿的141桿、暫並列第43名，領先者仍是地主日本好手脇元華。

近況不差的徐薇淩已經是連續第4週參賽，今天她前9洞抓2博蒂、0失誤，但轉場後在第17洞吞下全場唯一的柏忌，且沒有再有博蒂進帳。

徐薇淩全場開球上球道率僅50%，讓她擅長的鐵桿無從發揮，多半只能打得比較保守或者以救球為主，全場也用了31推就可看出端倪。

她在接受中央社訪問時提到，日本的球場挑戰很高，也很考驗球員的準度，加上草種也不太一樣，確實是非常有趣的一場比賽。

「台灣一姐」錢珮芸今天抓4博蒂、吞7柏忌繳出75桿，讓她排名下滑29個名次，以2天146桿變成單獨排在第76名，僅優於2名地主選手。

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總獎金200萬美元（約新台幣6400萬元）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）TOTO日本菁英賽，是美巡賽和日巡賽共同認證的賽事，也是LPGA亞洲系列賽的最後1站，台灣有徐薇淩、錢珮芸參賽。

前2天結束，仍由地主球員脇元華（Hana Wakimoto）以低於標準13桿的131桿單獨位居領先，但韓裔美籍的盧藝林（Yealimi Noh）、泰國的艾利亞（Ariya Jutanugarn）都僅以2桿之差緊追在後。（編輯：管中維）1131101