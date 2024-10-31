LPGA TOTO日本菁英賽 徐薇淩首日暫並列第34名

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（中央社記者黎建忠台北31日電）LPGA TOTO日本菁英賽今天進行首回合賽事，近況頗佳的台灣好手徐薇淩抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿、暫時並列第34名，落後領先者7桿。

總獎金200萬美元（約台幣6400萬元）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）TOTO日本菁英賽，是美巡賽和日巡賽共同認證的賽事，也是LPGA亞洲系列賽的最後一站，台灣有徐薇淩、錢珮芸參賽。

徐薇淩上週在LPGA馬來亞銀行錦標賽一度躋身領先群，最後以並列第6名作收；原本她在TOTO日本菁英賽排在參賽候補第2位，最終順利遞補取得資格。

連續4週參賽的徐薇淩，今天開球略微失準，全場開球上球道率僅57%，導致她攻果嶺的第2桿機會都不好，標準桿上果嶺率也只有72%。

徐薇淩在接受中央社訪問時表示，原本一直不知道有沒有機會參賽，不過既然候補到了就會盡力去完成打出最好的成績，「我還是告訴自己，好好的執行策略，用最簡單的方式去完賽。」

另一好手錢珮芸則是抓3博蒂、吞2柏忌繳出71桿，暫時並列第47名。TOTO日本菁英賽共78人參賽，比賽不設淘汰線，所有球員都有獎金可拿。

首回合結束，由日巡賽美女好手脇元華（Hana Wakimoto）以63桿取得單獨領先，她全場抓9博蒂、0失誤，這個成績也是她在今年賽季的單回合最低桿數。（編輯：李亨山）1131031