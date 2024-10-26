LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩暫並列第7

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天LPGA馬來亞銀行錦標賽第3回合，繳出72桿，3回合以低於標準11桿的205桿，暫時並列第7，落後領先者5桿，明天最終輪仍有爭冠機會。

在馬來西亞首都吉隆坡舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬來亞銀行錦標賽，總獎金300萬美元（約新台幣9700萬元），台灣選手這次共有3人參賽，包括徐薇淩、錢珮芸、程思嘉。

徐薇淩曾在2021年純絲錦標賽奪得LPGA生涯首冠，今年她代表台灣參加巴黎奧運女子高爾夫最終名列第8，締造台灣女將最佳成績。

徐薇淩本季在LPGA有2場比賽躋身前10，但都在奧運前，這次馬來亞銀行錦標賽前2輪揮出65、68桿，排名一度衝上第2。

今天第3回合賽事徐薇淩前2洞就斬獲2個博蒂，可惜後9洞表現起伏，雖再射2鳥，但也領到4個柏忌，單日以持平的72桿作收，前3輪合計205桿，暫並列第7。

昨天比賽遇雨神攪局，徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天則是打完後才下雨，談到後9洞狀況，她透露：「節奏有一點跑掉。」

前3輪結束，泰國的提蒂卡（Jeeno Thitikul）、中國的殷若寧以200桿並列領先，而落後5桿的徐薇淩，明天將力拚冠軍。

面對明天最終輪賽事，徐薇淩表示，就如賽前所設定的目標，盡力打每一桿。

其他台將部分，錢珮芸今天打出3輪以來個人最佳的67桿，3輪累計210桿，暫並列第33，程思嘉以214桿，並列第55。（編輯：龍柏安）1131026