本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 運動

徐薇淩生涯首次1桿進洞 LPGA馬來亞銀行賽並列第6名

2024/10/27 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合上演職業生涯首次1桿進洞，最終以4天低於標準15桿的273桿、並列第6名作收，她笑說：「我終於是1桿進洞成員了。」

現年30歲的徐薇淩從2012年展開職業球員生涯，但過去12年、超過上百場比賽，卻從來沒有打出過1桿進洞，直到今天終於圓夢，她直呼，「原來我也可以成為這項紀錄的一員。」

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的馬來亞銀行錦標賽第11洞，長121碼（約110公尺）、標準3桿洞，徐薇淩用8號鐵桿擊球，球在果嶺落地後一路往旗桿滾去，最終順利進洞，完成1桿進洞。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，「本來我打算拿9號鐵桿打130碼，但後來看到前一個人打下水，就和桿弟決定換成8號鐵桿打135碼，打出去感覺滿好的，落地後想說即便沒進也會距離洞口很近。」

徐薇淩透露，「1個月前我在跟桿弟閒聊的時候才說，一定要在職業生涯退休前打出一次1桿進洞，沒想到今天就完成夢想了。」

徐薇淩今天抓5博蒂、獵1鷹、吞3柏忌，繳出68桿，她指出，「昨天的比賽和今天的前6洞，我有點太過執著於每一個想要做更好的細節，從第7洞開始，我才回歸單純的想法和揮桿，所以狀態才有拉回來。」

徐薇淩提到，這場比賽學到相當多東西，尤其前2天結束後在領先組，感覺自己相當沉得住氣，不論在心態還是心理層面都成長很多。（編輯：張雅淨）1131027

#LPGA
#台灣
#徐薇淩
徐薇淩
LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩暫並列第7徐薇淩不受暴雨暫停影響 LPGA馬來亞銀行賽排第2
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：