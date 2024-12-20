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高承睿奪最佳新秀運動員 期許114年持續成長

2024/12/20 18:07
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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣桌球新星高承睿今天獲得體育運動精英獎的最佳新秀運動員，他表示，心情相當激動，並期待維持和今年一樣的心態，在明年賽季繼續成長。

從小即展現桌球天賦的高承睿，國小畢業後拜入「桌球教父」莊智淵的門下，並勇奪台灣史上首面亞青男單銀牌，今年更跟著師父莊智淵一同征戰巴黎奧運，生涯首度踏上五環殿堂，加上他的可愛外型撞臉卡通「我們這一家」的角色「柚子」，獲得外界關注。

今天在113年體育運動精英獎頒獎典禮，高承睿擊敗同為桌球選手的陳柏諺、郭冠宏及射箭女將風佑築、田徑女將江靜緣，贏得最佳新秀運動員獎。他接受媒體聯訪時表示，感覺有點意外，但聽到唸出自己名字的當下，心情還是感覺相當激動。

高承睿說，第1次參加這樣的頒獎典禮，在致詞花了比較長的時間準備，搭配特別訂製的西裝，「真的很開心得獎，我有先把稿子準備好，不然擔心自己不擅言辭」。

此外，他還入選最佳男運動員，雖然未能「雙喜臨門」，但依舊很榮幸與其他優秀的男運動員一同競爭。

回顧今年賽季，高承睿自評，體會巴黎奧運高強度的壓力下，感覺心態及想法成長很多，也從其他的桌球選手中得到啟發，並期待明年賽季保持一樣的心態，多參加一些比賽，然後配合移地訓練。（編輯：管中維）1131220

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