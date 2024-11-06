高承睿不敵松島輝空 無緣WTT法蘭克福冠軍賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）19歲台灣小將高承睿今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽男單首輪，以1比3不敵日本新星松島輝空，無緣16強。

在德國舉辦的WTT法蘭克福冠軍賽，賽事級別僅次於大滿貫和總決賽，總獎金50萬美元（約新台幣1600萬元），4名參賽的台灣選手中，林昀儒、鄭怡靜已躋身16強，今天輪到高承睿、黃怡樺上陣。

高承睿今年9月曾闖進澳門冠軍賽4強，締造個人在此層級最佳成績，目前世界排名第24，這次首輪出戰被譽為「張本智和二世」的日本新星松島輝空，雙方過去2度過招都在青少年時期，各拿下1勝，且最近一次交手已是2年多前。

2人今天展開在成人國際賽首度對決，高承睿陷入苦戰，開局就處於0比4劣勢，以6比11將首局拱手讓人，次局以8比11再丟1局。

高承睿第3局重新調整節奏，以7比2開局後，維持領先局面，以11比4搶下，可惜第4局未能穩住陣腳，在1比2落後時連丟5分，最終以5比11落敗。

至於40歲老將黃怡樺生涯第2度挑戰WTT冠軍賽層級賽事，首輪就遭遇到世界排名第4的中國選手王藝迪，以8比11、10比12、4比11敗下陣來。

在高承睿、黃怡樺首輪出局後，台將僅剩下林昀儒、鄭怡靜，而尋求衛冕的林昀儒在休兵1天後，將在當地時間6日與地主德國好手邱黨爭奪8強入場券。（編輯：方沛清）1131106