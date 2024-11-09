林昀儒再遇5局大戰 勇闖WTT冠軍賽4強

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）尋求衛冕的台灣桌球一哥林昀儒這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽，連3場遭遇5局大戰，凌晨男單8強以3比2扳倒巴西一哥卡爾德拉諾，4強將碰上19歲中國小將林詩棟。

世界排名第14的林昀儒去年在WTT法蘭克福冠軍賽獲得此賽事層級首冠，今年尋求衛冕的他，男單前2輪碰上法國選手大李布隆（Alexis Lebrun）、德國直拍橫打好手邱黨，都歷經5局大戰才驚險過關。

已取得WTT總決賽參賽資格的林昀儒8強出戰為世界排名第6的巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），雙方過去3度交手，林昀儒以2勝1敗略占優勢，但最近1次碰頭已是2019年男子世界盃，當時林昀儒以4比1獲勝。

首局戰況膠著，林昀儒靠著反手進攻，以11比8先下一城，次局雙方繼續拉鋸，林昀儒在8比10落後時，化解對手1個局點，但未能逆轉，讓卡爾德拉諾以11比9扳平戰局。

林昀儒第3局以11比5搶下，取得聽牌優勢，而第4局卡爾德拉諾展開反擊，以11比4逼平。

所幸林昀儒士氣未受影響，決勝局以6比1強勢開局，儘管在10比7領先時，一連錯過2個賽末點，關鍵時刻及時回穩，以11比9贏得勝利，闖進4強，距離衛冕只差2勝。

林昀儒4強對手為世界排名第2的中國小將林詩棟，雙方過去4度過招，其中有3次集中在過去2個月，包括澳門冠軍賽、亞錦賽、法國蒙貝列冠軍賽，林昀儒全數以輸球收場。

談到將與林詩棟爭奪決賽席次，林昀儒賽後接受大會訪問時表示：「跟他打，還是不好打，輸了4次，將盡全力拚明天比賽，希望可以贏下來。」（編輯：陳正健）1131109