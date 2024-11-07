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好友奧恰洛夫牽線 林昀儒投資美國職業桌球隊

2024/11/7 11:19
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣桌球一哥林昀儒不只會打球，私底下也對投資股票有興趣，近期在好友德國名將奧恰洛夫牽線下，成為美國職業桌球大聯盟普林斯頓革命隊（Princeton Revolution）合夥人之一。

世界排名第14的林昀儒過去在東京奧運桌球男單銅牌戰輸給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），無緣生涯首面奧運獎牌，而兩人場上雖是對手，但場下則是好友，也曾在歐洲當地聯賽當隊友。

美國職業桌球大聯盟（MLTT）在官網上宣布，林昀儒投資普林斯頓革命隊（Princeton Revolution），而奧恰洛夫正是球隊合夥人之一，據了解，林昀儒這次就是在奧恰洛夫邀約下決定投資。

林昀儒除了對桌球懷抱著熱情，私底下對於研究跑車及美股也有興趣，這次將觸角伸及美國職業桌球隊後，開啟投資新版圖，據了解，雖投資股份不多，但能接觸不同領域事物，家人對此也樂見其成。

林昀儒透過球隊表示：「有機會支持MLTT、提升美國桌球運動水準，令人感到興奮，而聯盟正在為球隊和球迷創造新的機會，我很期待成為這段旅程的一部分。」

MLTT執行長雷恩（Flint Lane）表示，透過世界頂尖好手林昀儒加入球隊經營團隊，對於美國桌球運動而言，是另一個重大里程碑。

美國職業桌球大聯盟去年9月成立，目前8支球隊伍分成東、西區，而普林斯頓革命隊在東區。（編輯：李亨山）1131107

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