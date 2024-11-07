林昀儒又遇5局大戰 晉桌球WTT法蘭克福冠軍賽8強

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽男子單打16強戰，再遇5局大戰，最終以3比2擊敗地主德國直拍橫打好手邱黨，闖進8強，衛冕路又邁進一步。

世界排名第14的林昀儒結束10月下旬WTT法國蒙貝列（WTT Champions Montpellier）冠軍賽後，轉往德國移地訓練，備戰法蘭克福冠軍賽（WTT Champions Frankfurt）尋求衛冕，首輪歷經5局大戰，扳倒新科歐錦賽金牌法國選手大李布隆（Alexis Lebrun）。

林昀儒之前與世界排名第12的邱黨唯一一次國際賽過招，已是2019年WTT布達佩斯冠軍賽，當時林昀儒以直落4取勝。

超過5年再對戰，林昀儒首局5比5平手時遭對方壓制、連丟6分，以5比11讓出，次局在4比6落後情況下，靠積極搶攻、突破對手防線，以11比8扳回一城。

林昀儒第3局反手大角度進攻，給對手不小威脅，以5比1開局後，雖一度被追成1分差，幸好及時穩住陣腳，11比6再下一城，但第4局未能把握機會，以7比11讓出。

林昀儒決勝局靠靈活落點變化，讓對手難招架，最終以11比4贏得勝利，8強戰將對戰哈薩克球員葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）與巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）間的勝方。

此外，台灣一姐鄭怡靜將在當地時間7日登場，與中國對手何卓佳角逐8強席次。（編輯：李明宗）1131107