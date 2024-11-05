林昀儒化解賽末點 驚險晉桌球WTT冠軍賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）尋求衛冕的台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT法蘭克福冠軍賽男子單打首輪登場，在先搶下2局後，被法國選手大李布隆扳平，決勝局靠化解對手賽末點，最終以3比2驚險闖進16強。

林昀儒去年在德國舉辦的世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽（WTT Champions Frankfurt）奪得這層級賽事首冠，但今年衛冕路不輕鬆，首輪遭遇剛在歐錦賽包攬男單、男子雙打雙金的大李布隆（Alexis Lebrun）。

雙方曾3度交手，林昀儒以2勝1敗略占上風，第4度對決林昀儒前2局一路壓制對手，各以11比5拿下、率先聽牌。

林昀儒第3局一度握有9比8領先優勢，卻遭對手逆襲，以9比11丟1局後，第4局猶如第3局翻版，林昀儒在重要關頭未能頂住壓力，以9比11讓出。

雙方進入決勝局後一路糾纏到局末，林昀儒在9比10落後情況下，化解對方賽末點、連搶3分，以12比10逆轉收下勝利。

林昀儒加入台灣好手鄭怡靜行列、挺進單打16強後，後續將出戰地主德國好手邱黨，雙方唯一國際賽過招已是2019年WTT布達佩斯冠軍賽，當時林昀儒以直落4取勝。

其他台將部分，高承睿、黃怡樺將在當地時間5日展開首輪賽事，高承睿將碰上日本17歲新星松島輝空，至於黃怡樺的硬仗將面對世界排名第4的中國選手王藝迪。（編輯：李明宗）1131105