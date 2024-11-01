鄭先知不敵中國削球組合 WTT挑戰賽女雙4強止步

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣選手鄭先知與斯洛伐克搭檔芭拉佐娃首度合拍，闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽女雙4強，今天以0比3不敵中國削球組合朱思冰與楊屹韻，無緣決賽，未能再寫驚奇。

31歲的鄭先知本週孤軍奮戰，參加在阿曼舉行的WTT馬斯開特（Muscat）挑戰賽，由於這站並無其他台將參賽，鄭先知在1個月前接獲斯洛伐克選手芭拉佐娃（Barbora Balazova）邀約後決定合拍。

鄭先知與芭拉佐娃儘管首度攜手，但展現不錯的默契，首輪以3比1力挫印度組合後，8強賽歷經5局大戰扳倒日本組合大藤沙月與高森愛央。

「台斯聯軍」4強則碰上中國削球組合朱思冰與楊屹韻，對手前一役爆冷扳倒第2種子印度姊妹花組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee），實力不容輕忽。

「台斯聯軍」今天首局在7比10落後情況下，連續化解2個局點，可惜無功而返，以9比11讓出，次局以7比11再丟失。

已無退路的「台斯聯軍」第3局以2比0開局後連丟3分，陷入落後，儘管隨後兩度扳平，但關鍵時刻未能拿下，以8比11輸球。

鄭先知接受中央社記者訪問時說：「他們的（球拍）膠粒不同，打過來球的旋轉造成我們進攻很多失誤，打法只能偏保守。」

結束本週賽事後，鄭先知指出，接下來將回台灣，備戰桌球排名資格賽，將全力以赴，力拚國手資格。（編輯：唐聲揚）1131101