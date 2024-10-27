本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 運動
WTT
新聞專題
WTT1/218
首頁 / 運動

鄭怡靜鏖戰7局惜敗 WTT蒙貝列冠軍賽止步4強

2024/10/27 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）世界排名第10的台灣桌球一姐鄭怡靜，今天在WTT蒙貝列冠軍賽女單4強，面對日本小將大藤沙月，鏖戰55分鐘，仍以11比8、7比11、8比11、11比9、13比11、4比11、5比11落敗。

鄭怡靜與世界排名第15的日本20歲小將大藤沙月首度在世界桌球大聯盟（WTT）交手，首局鄭怡靜靠著不刻意搶快的慢節奏穩紮穩打，有效壓制對手，在3比3平手時逐漸拉開比數，順利收下首局勝利。

大藤沙月在第2局有幸運女神眷顧，出現了3次擦邊幸運球，先以11比7追回1局；第3局開賽大藤沙月又是6比0攻勢，再以11比8拿下，取得局數領先。

第4、5兩局鄭怡靜展開反撲，尤其第5局她在7比10落後情況下，無視對手喊暫停調整節奏，靠著多次出色正拍攻擊，以及主動變向，打出一波6比1攻勢，順利逆轉收下勝局。

取得3比2領先的鄭怡靜，在後2局意外陷入被動的得分荒，第6局雙方2比2平手時被大藤沙月連得6分拉開；第7局如出一轍，鄭怡靜靠著幸運擦邊球追到3比4落後時，卻又被對手連得6分逼出7個賽末點，最終只得黯然吞敗。

大藤沙月今年狀態相當出色，根據WTT官網數據顯示，她在今年度已拿了5場冠軍，近況相當火燙。

止步4強的鄭怡靜，仍可獲得1.5萬美元（約新台幣48.5萬元）獎金，以及350分的世界排名積分。（編輯：陳仁華）1131027

#WTT
#日本
#鄭怡靜
鄭怡靜
鄭怡靜力挫埃及小將 闖進WTT蒙貝列冠軍賽4強WTT蒙貝列冠軍賽 林昀儒、鄭怡靜晉單打16強
WTT
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鄭怡靜連追3局仍飲恨 WTT中國大滿貫賽女單8強止步
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：