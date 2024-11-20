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林昀儒錯過3個賽末點 無緣WTT總決賽男單8強

2024/11/20 16:23（11/20 16:49 更新）
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台灣桌球好手林昀儒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽男單首輪出戰德國選手邱黨，在先搶下2局情況下，錯過3個賽末點機會且連丟3局，最終以2比3落敗，無緣8強。

世界排名第13的林昀儒上一站法蘭克福冠軍賽雖在4強出局，尋求衛冕失利，但總算突破巴黎奧運後8強魔咒，本週再戰在日本福岡舉辦的WTT總決賽，也是個人第4度參賽。

林昀儒男單首輪碰上排名第12名德國選手邱黨，雙方過去兩度交鋒，林昀儒都是最後贏家，但最近1次也就是日前法蘭克福冠軍賽碰頭，林昀儒歷經5局大戰才有驚無險過關。

相隔不到2週再度過招，林昀儒前2局都在5比5平手後連續得分，首局以11比5拿下後，次局則是在10比5領先時，浪費2個局點後，才以11比7再下一城。

第3局戰況急轉直下，林昀儒開局陷入1比6落後，以5比11丟掉1局後，第4局也未能保住，以8比11讓出。

林昀儒決勝局好不容易扭轉6比9落後局面，連得4分超前，關鍵時刻卻一連錯過3個賽末點機會，最終以13比15苦吞對戰首敗。

在鄭怡靜、林昀儒相繼在單打首輪淘汰後，台灣僅剩女雙組合鄭怡靜與李昱諄，將在明天提拍上陣對戰世界排名第4中國組合錢天一與陳幸同。（編輯：李亨山）1131120

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