鄭怡靜李昱諄不敵中國組合 WTT總決賽首輪止步

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽在日本福岡舉行，台灣女雙鄭怡靜與李昱諄今天首輪出戰中國組合錢天一與陳幸同，雖奮力化解2個賽末點，仍未能扭轉戰局，最終以0比3落敗。

鄭怡靜與李昱諄今年3月曾闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽女雙決賽、拿到亞軍，儘管下半年合體機會不多，但兩人仍展現默契，躋身10月中國大滿貫賽4強。

去年挺進WTT總決賽4強的鄭怡靜與李昱諄連2年取得女雙參賽資格，榮膺大會第2種子，這次首輪迎戰世界排名第4的中國組合錢天一與陳幸同，對手本季國際賽還未嚐敗績，在杜哈球星挑戰賽、中國大滿貫賽都摘冠。

錢天一與陳幸同這組「一左一右」搭配，開賽憑藉著更快的銜接，壓制住鄭怡靜與李昱諄，取得6比1領先優勢。

鄭怡靜與李昱諄隨後雖連得2分，依舊未能逆轉，以3比11將首局拱手讓人。

鄭怡靜與李昱諄次局仍處於被動的一方，開局就陷入0比6劣勢，以5比11再丟1局。

第3局鄭台灣組合在3比9落後情況下，靠著鄭怡靜反手加壓、連得3分，隨後更化解對手2個賽末點機會，可惜仍功虧一簣，以8比11落敗。（編輯：吳協昌）1131121