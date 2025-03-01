伊藤大海透露將秀新球種 盼古林睿煬漸漸有自信

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿鬥士隊來台灣打交流賽，預計明天將先發對上中信兄弟的火腿王牌伊藤大海表示，明天將投今年新練的球種，另外這陣子與古林睿煬做了很多交流，盼他愈來愈有自信。

古林睿煬在去年球季結束後行使旅外自由球員權利，離開中職統一7-ELEVEn獅隊，加盟日職日本火腿鬥士隊。火腿隊來台灣進行交流賽，分別於今天與中職統一獅隊交手，明天與中信兄弟隊交手，可惜古林睿煬因為傷勢還沒有辦法出賽，無緣見到對決前東家戲碼。

火腿隊王牌投手伊藤大海明天將先發對上中信兄弟，他今天受訪時表示，這陣子與古林睿煬做了很多交流，古林睿煬自己也慢慢習慣環境，「也希望他可以愈來愈有自信，漸漸融入這個環境。」

伊藤大海的秘密武器是拋物線很高的「魔球」慢速大曲，他表示，明天比賽希望可以投出來，讓台灣球迷看到，也希望可以享受與不同球隊對戰。伊藤大海也透露，今年春訓有研究新球種，「明天比賽至少會投1球，大家可以期待。」

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另外，火腿隊捕手伏見寅威在休息室剛好坐古林睿煬隔壁，之前在牛棚時也接過古林睿煬的球，伏見寅威直呼，「沒有看過球可以上竄這麼多的投手，因為在休息室我跟古林坐隔壁，早上遇到都會打招呼，最近也有很多對話，感情變非常好。」

伏見寅威今天先發蹲捕與火腿隊先發投手孫易磊搭配，伏見寅威指出，今天是2人首度搭配，「希望今天搭配可以有很好的溝通，他也是台灣代表隊的投手，有150公里以上的速球，希望可以發揮他的快速球。」（編輯：陳政偉）1140301