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UBA休兵日被教練罵醒 台藝大擊退虎科收2連勝

2025/3/1 18:58（3/1 19:11 更新）
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113學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽持續進行，台藝大1日以68比54擊敗虎尾科大，收下2連勝。教練葛記豪（中）賽後透露，休兵日時球員一度因不在狀況內被他罵了1個多小時。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年3月1日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽持續進行，台藝大1日以68比54擊敗虎尾科大，收下2連勝。教練葛記豪（中）賽後透露，休兵日時球員一度因不在狀況內被他罵了1個多小時。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年3月1日
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（中央社記者黃巧雯新竹1日電）台藝大歷經休兵日，被教練葛記豪罵1個多小時收到成效，繼昨天大專籃球聯賽（UBA）8強賽扳倒健行科大，今天又以68比54擊敗虎尾科大，收下2連勝，而葛記豪也樂見球隊回到正軌。

台灣藝術大學今天出戰虎科，半場打完以32比26領先，第3節打完將分差擴大至7分，決勝節靠著喬納森與外籍生飛尼克斯火力奧援，以14分差獲勝，喬納森、王威翔各得18分、17分。

台藝大在休兵日後，昨天先扳倒上屆亞軍健行，今天再擊敗上屆季軍虎科，戰績3勝3敗，想要晉級4強還有希望，明天將對決國立體大。教練葛記豪接受媒體聯訪時透露，球隊日前休兵日第一天熱完身、跑完籃，就覺得不用練球，等著教練講解後3戰戰術，「他們就站在那邊讓我罵一個多小時，因為不在狀況內。」

畢業自光復高中的王威翔，上季加入台藝大擔任控衛就獲得新人王肯定，談到這兩季與喬納森搭配，他接受中央社訪問時坦言，「剛來的時候很怕他，他很霸氣，不知道怎麼做溝通」，他透露，兩人現在配合已經漸入佳境，看到美國職籃NBA比賽精采片段，也會互相分享如何應用在場上。

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雙親都是南非籍的喬納森去年就已拿到台灣的護照，今年1月正式拿到身分證，未來能以本土球員身分投入選秀，他也期待，無論本季結果如何，希望學弟們能汲取本季經驗，下季不要再犯同樣的錯。

另外，8強複賽最後3天賽程在新竹市立體育館進行，王威翔重返新竹後，連2場都至少17分起跳，他透露，來到新竹有種熟悉感，「懷念這裡所有一切，老師、教練、學弟今天都在上面看，我也要表現給他們看，讓學弟知道學長的魅力。」（編輯：陳政偉）1140301

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